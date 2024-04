Studente autistico in classe da solo mentre i compagni vanno a mensa, interviene il MIM

In una scuola di Amatrice uno studente di diciotto anni sarebbe stato lasciato da solo in classe mentre i suoi compagni erano a pranzo in mensa. A segnalare l’accaduto è stata l’associazione Autismo Abruzzo Onlus. Sulla vicenda sta indagando anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Su Facebook, l’associazione ha scritto: “Il giovane è stato abbandonato in classe mentre la classe andava a pranzo in mensa. Dopo aver percorso 200 metri, i compagni sono arrivati al ristorante convenzionato, lasciando il ragazzo da solo in aula”. L’associazione ha informato il Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo all’episodio: “Abbiamo segnalato questo grave caso di discriminazione al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e al Ministro per la Disabilità, Alessandra Lucarelli”.

Come riporta Adnkronos, a commentare il caso anche la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, dopo la segnalazione dell’associazione: “Se quanto accaduto sarà confermato, si tratta di un fatto di estrema gravità. È un episodio contrario alle linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Desidero esprimere la mia solidarietà alla madre dello studente e parlerò con lei per comprendere meglio la situazione. Verificherò anche che vengano avviate le procedure di controllo necessarie presso la scuola coinvolta”.