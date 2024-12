Studente scrive lettera a Babbo Natale per mantenere le sue maestre fino alla quinta elementare

Un bambino di 10 anni ha fatto una richiesta speciale a Babbo Natale: garantire la continuità didattica nella sua scuola. La letterina trasformata in una petizione firmata dai compagni di classe è diventata il simbolo di un desiderio condiviso da tanti studenti: mantenere le stesse maestre fino alla quinta elementare.

“Caro Babbo Natale, siccome tutti gli anni trascorsi dalla prima alla terza mi sono cambiate le maestre, desideriamo che le maestre di quest’anno non cambino almeno fino alla quinta“. Questo è il messaggio che il bambino ha scritto di suo pugno e che ha convinto tutti i suoi compagni a firmare. A raccontare la storia è il padre, che ha trovato la letterina accanto alla casetta degli elfi preparata in casa.

“Quando l’ho vista, ho chiesto subito se fosse stato lui a scriverla. Mi ha risposto di sì e ha spiegato che aveva chiesto agli amici di classe di firmare. Sono rimasto stupefatto dalla sua maturità e dall’ingegno dimostrato. Avevo i lucciconi agli occhi”, ha raccontato commosso il padre, come riporta La Nazione.

Il tema della continuità didattica, sollevato dal bambino, è un problema che riguarda molte scuole italiane. Dopo aver avuto le stesse maestre in prima e seconda elementare, il bambino e i suoi compagni hanno visto cambiare completamente il corpo docente in terza e, in parte, anche in quarta, tranne l’insegnante di matematica. “Purtroppo, all’ultimo incontro con le docenti, ci hanno detto che non è garantito che le maestre attuali rimangano anche in quinta”, ha spiegato il padre.