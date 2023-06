Studente si accascia e muore durante l’ora di educazione fisica a scuola. Succede in Regno Unito

Arrivano notizie sconfortanti da oltralpe. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, un bambino di 12 anni, Joshua Lloyd è stato colto da un malore mentre faceva educazione fisica a scuola. Nonostante l’ambulanza si sia precipitata, purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo perché già in condizioni critiche.

Il giovane è stato trasportato anche all’ospedale Princess Royal di Telford, ma non c’è stato nulla da fare. Un portavoce del West Midlands Ambulance Service ha dichiarato: “La prima ambulanza è arrivata sei minuti dopo la chiamata ed è stata accompagnata da una seconda ambulanza, un manager paramedico e la Midlands Air Ambulance di Cosford. All’arrivo, gli equipaggi hanno trovato un paziente in condizioni critiche, che stava già ricevendo assistenza medica dagli astanti. Gli equipaggi hanno preso in mano la situazione e hanno fornito cure avanzate al bambino prima che fosse portato al Princess Royal Hospital. Purtroppo, poco dopo l’arrivo in ospedale è apparso evidente che non si poteva fare nulla per salvare il bambino nonostante i migliori sforzi di tutti ed è stato confermato che era morto”.

I genitori hanno mandato un messaggio di ringraziamento a chi è stato loro vicino: “Vorremmo esprimere il nostro più profondo apprezzamento a tutti quelli che ci ha contattato con parole gentili, preghiere e sostegno incrollabile. Saremo eternamente grati per averti avuto nella nostra vita”.