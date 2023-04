Studentessa scomparsa, è uscita per andare a scuola e non è più tornata: l’appello del padre

Studentessa scomparsa, è uscita per andare a scuola e non è più...

Una studentessa del Liceo Classico Da Vinci di Molfetta, Rebecca Di Molfetta, 15 anni, è scomparsa nel nulla. A dare l’allarme è il papà che ha pubblicato una foto su Facebook chiedono aiuto. L’adolescente manca da casa da ieri mattina, mercoledì 12 aprile, quando è uscita per andare a scuola, come di consueto.

La notizia che sta circolando velocemente sui social e non solo, sta permettendo di accelerare le ricerche.

Una storia che sembra ripetersi. Proprio qualche giorno fa un’altra studentessa era scappata di casa. Chaimaa, 15enne di Orzinuovi, in provincia di Brescia, scomparsa dal 4 aprile, giorno in cui avrebbe dovuto recarsi a scuola ma dove non è mai arrivata, dopo che i propri genitori le hanno sequestrato il cellulare per punirla in quanto aveva riportato dei brutti voti a scuola. La giovane è stata ritrovata, dopo otto giorni, a Bologna.