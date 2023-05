Studenti al centro dell’innovazione tecnologia a RomeCup2023

Un grande evento dedicato alle nuove frontiere della tecnologia con al centro il valore delle persone quello che si è appena concluso a Roma con la 16ª edizione di RomeCup promossa da Fondazione Mondo Digitale e dall’Università Campus Bio Medico di Roma.

E’ stata una manifestazione che ha fatto parlare di scienza e tecnologia tutti insieme scuole, università, imprese e Istituzioni.

RomeCup è un evento nato nel 2007 dedicato alla robotica e all’intelligenza artificiale che vuole diffondere l’innovazione tecnologica sia nel mondo scolastico che del lavoro.

Una tre giorni in grado di mettere al centro i giovani regalando loro una esperienza immersiva sul “presente e sul futuro dello sviluppo tecnologico per il benessere dell’umanità e del pianeta.

Il programma del 2023

ll focus della 15ª edizione è stato quello dell’orientamento dei giovani verso i lavori del futuro e le tendenze dell’innovazione tecnologica con l’area Human Robot Interaction: si sono approfondite le applicazioni dell’intelligenza artificiale con particolare riferimento alla cyber security, e con la scoperta delle nuove professioni di medicina e ingegneria biomedica che rispondono alla sfida della consilience, la convergenza di discipline diverse.

I giovani studenti che hanno avuto la possibilità di essere presenti in uno dei tre giorni, hanno avuto la possibilità, inoltre, di essere guidati alla scoperta di tutte le professioni nuove legate all’innovazione tecnologica, supporto utile per le loro scelte future.

Il ricco programma di quest’anno, ha visto anche la presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è stato un mix di approfondimenti tecnologici ma anche di momenti di orientamento per gli studenti. Al centro ricerca, formazione, orientamento e approcci educativi innovativi che possono influenzare la crescita dei più giovani indirizzandoli verso un nuovo modello di formazione integrata multidisciplinare. Scienziati, filosofi, educatori, opinionisti, studiosi, leader di aziende e decisori pubblici si interrogheranno su vari temi

Inoltre, era presente una vasta area dimostrativa con l’esposizione di prototipi realizzate da Università, scuole e startup e laboratori didattici di robotica educativa per studenti e docenti di ogni ordine e grado.

A chiudere il programma giornaliero gare di robotica tra studenti.

I tanti temi trattati

In che modo l’intelligenza artificiale può contribuire a salvare il pianeta? L’intelligenza artificiale sostituirà il lavoro dell’uomo? L’interazione uomo-macchina va contro o è parte del disegno divino? Quali le implicazioni etiche in questo campo? Queste sono solo alcune delle domande al centro dei vari dibattiti svolti nella tre giorni romana.

Un multi- evento quello di RomeCup in cui i giovani studenti scoprono l’emozione di imparare in un contesto aperto, collaborativo, esplorando le frontiere più esclusive della tecnologia. Per gli studenti in gara (sfide internazionali) il motto per tutti è “non vincere ma imparare”.

Il nostro Paese va ricordato ed esaltato, esistono diverse eccellenze nell’ambito della robotica e dell’intelligenza artificiale, eventi come questo consentono di aumentare la fiducia dei cittadini verso la tecnologia, allacciare relazioni internazionali su queste tematiche, diffondere i benefici della robotica sociale e sostenibile, incentivare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie a supporto dell’uomo.