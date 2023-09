Studenti multati perché fumano a scuola: scatta la protesta

Acchiappati mentre fumavano a scuola, è stata comminata la prevista sanzione a cinque studenti del Liceo Manzoni di Milano.

Tuttavia la punizione non è piaciuta al resto dei compagni che hanno pensato di organizzare una azione di protesta singolare: un flash-mob con i fumogeni nel cortili della scuola.

Nella mattina di sabato 23 settembre, alcuni studenti si sono trovati in cortile e hanno acceso fumogeni rossi coperti da degli ombrelli di tanti colori per rivendicare la “possibilità sacrosanta” di fumare in cortile e per protestare contro metodi che non invitano a smettere di fumare ma a farlo di nascosto.

La formula della protesta e la protesta medesima sono state decise nel corso di un’assemblea in risposta ai provvedimenti.