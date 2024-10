Supplenti vengono assunti ma dopo un mese risultano inidonei all’insegnamento: non avevano i titoli necessari

Ad un mese dalla stipula dei primi contratti di supplenza, a Salerno sono emerse alcune criticità relative ai titoli necessari per insegnare dei precari in questione, in seguito ai controlli avviati dai dirigenti scolastici. Lo riporta Il Mattino.

Ad essere emersa in alcuni casi, è stata l’assenza dei titoli per lavorare nella prima fascia delle Gps. Quindici supplenti sono stati così depennati dalle graduatorie con decreto dell’Ufficio scolastico. Ci saranno anche possibili ripercussioni penali. I supplenti avevano preso servizio e lavorato per alcune settimane.

“Aggravio di lavoro nelle segreterie”

“Le scuole – dichiara Enzo Pastore, segretario Cisl scuola Salerno – analizzando le dichiarazioni rese dai docenti, stanno riscontrando numerose imprecisioni sugli stessi titoli, molto spesso decurtando il punteggio attribuito in graduatoria. L’esclusione comporta la cancellazione dalle rispettive graduatorie e, se il dirigente scolastico ravvede la presenza di dichiarazioni mendaci, la segnalazione agli organi inquirenti per l’ipotesi di reato. Vi è, però da registrare l’aggravio di lavoro delle segreterie in questo particolare periodo di inizio anno scolastico, impegnate in molte attività e che rischiano il tracollo”.