Supplenze 2022, la domanda è articolata in sezioni: come compilarle

Da oggi, 2 agosto 2022, fino alle ore 14 del 16 agosto, i docenti inseriti in GaE e GPS potranno presentare l’istanza per la scelta delle preferenze ai fini dell’incarico annuale per il ruolo da I fascia sostegno delle GPS e le supplenze con durata fino al 31 agosto 2023 o fino al 30 giugno 2023.

Per la compilazione della domanda, presente su POLIS Istanze on-line del MI, è possibile seguire le indicazioni contenute nell’apposita guida ministeriale.

LA GUIDA

Le sezioni che compongono la domanda

L’istanza “Informatizzazione Nomine Supplenze” è composta da queste sezioni:

Insegnamenti Dichiarazione possesso requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188 Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.M. 21 luglio 2022 n. 188) Espressione preferenze supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche Tipo di contratto Sezione “Titoli di riserva” Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992

Sezione “Insegnamenti”

In questa sezione l’aspirante troverà gli insegnamenti per i quali potrà esprimere le preferenze e potrà dichiarare di possedere i titoli di specializzazione su tipi posto Speciali e/o Metodi di insegnamento differenziati, validi per l’accesso. Nell’istanza sarà possibile rinunciare esplicitamente ad una graduatoria nella quale l’aspirante risulta incluso con riserva, se è incluso nella stessa graduatoria a pieno titolo, in fascia inferiore.

Sezione “Dichiarazione possesso requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188”

In questa sezione l’aspirante presente nelle GPS di prima fascia, per i soli insegnamenti del sostegno deve dichiarare il possesso dei requisiti come da dichiarazione sottostante.

Sezione “Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.M. 21 luglio 2022 n. 188)”

In questa sezione l’aspirante può inserire le preferenze ai fini della procedura straordinaria di nomina in ruolo o modificare quelle già inserite.

Gli elementi che compongono una preferenza sono:

Insegnamento;

Sede : Scuola/Comune/Distretto;

: Scuola/Comune/Distretto; Tipo contratto : annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario;

: annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario; Tipo cattedra: esterna stesso comune, esterna altro comune;

Tipo posto (solo per la scuola dell’infanzia e primaria);

(solo per la scuola dell’infanzia e primaria); Tipo scuola.

Sezione “Espressione preferenze supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche”

Questa sezione può essere compilata da tutti gli aspiranti presenti nelle GaE, che non abbiano già avuto una nomina in ruolo, e da tutti gli aspiranti presenti nelle GPS. In questa sezione l’aspirante può inserire le preferenze ai fini delle supplenze annuali, ove esistano posti residui dopo la procedura straordinaria ai fini della nomina in ruolo, e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.

Gli elementi che compongono una preferenza sono:

Insegnamento;

Se de : Scuola/Comune/Distretto;

: Scuola/Comune/Distretto; Tipo contratto : annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario;

: annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario; Tipo cattedra : esterna stesso comune, esterna altro comune;

: esterna stesso comune, esterna altro comune; Tipo posto (solo per la scuola dell’infanzia e primaria);

(solo per la scuola dell’infanzia e primaria); Tipo scuola.

Sezione “Tipo di contratto”

In questa sezione l’aspirante deve scegliere la tipologia di contratto fra le seguenti:

Annuale;

Fino al termine delle attività didattiche;

Spezzone orario.

Sezione “Titoli di riserva”

In questa sezione l’aspirante che ne sia in possesso può visualizzare i titoli di cui alla Legge n. 68/1992.

Sezione “Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992”

Tale sezione non è obbligatoria. L’aspirante può indicare un eventuale diritto per la legge 104/92.

La Tecnica della Scuola nelle sue dirette settimanali è al fianco dei docenti per supportarli nella presentazione dell’istanza di scelta delle 150 preferenze in vista delle supplenze dell’anno scolastico 2022-2023. A seguire le domande dei lettori cui hanno risposto gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Attilio Varengo nell’appuntamento di Tecnica risponde Live dell’1 agosto.

