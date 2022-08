Supplenze 2022, pubblicata la circolare del MI. Le Faq della Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola nelle sue dirette settimanali è al fianco dei docenti per supportarli nella presentazione dell’istanza di scelta delle 150 preferenze in vista delle supplenze dell’anno scolastico 2022-2023. A seguire le domande dei lettori cui hanno risposto gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Attilio Varengo nell’appuntamento di Tecnica risponde Live dell’1 agosto.

✅ (00:00) INTRO

✅ (03:10) Per garantire un punteggio specifico in una data classe di concorso come bisogna agire in fase di compilazione della domanda per la scelta delle 150 preferenze?

✅ (12:10) Molti aspiranti alle supplenze temono che l’algoritmo informatizzato non funzioni, come è capitato l’anno scorso, nei completamenti orari degli spezzoni. Cosa possiamo consigliare al riguardo?

✅ (20:21) Come funziona per le supplenze per l’educazione fisica alla primaria? Il docente può inserirsi per fare supplenza anche alle scuole medie e superiori per le CDC scienze motorie e sportive?

✅ (22:18) Call veloce: se si fa domanda in una regione in cui le procedure del concorso ordinario, posti aggiuntivi rispetto a quelli messi a bando per il concorso vengono assegnati con call? Come scegliere la regione?

✅ (26:26) Per chi si trova nella parte medio bassa della graduatoria per CDC A26/A20/A41 in Sicilia quali accortezze deve nel compilare le 150 preferenze per sperare nel posto?

✅ (30:47) Nella scelta di ogni singola preferenza si possono spuntare tutti e tre i tipi di contratti?

✅ (37:56) è possibile chiarire se gli assunti 20/21 e 21/22 sia da concorso che da Art.59 C4 possono o no fruire dell’Art.36? Alcuni AT e USP stanno cancellando dalle GPS. ù

✅ (40:18) Le disponibilità potrebbero uscire entro il 16? Il sistema “accoppia” due spezzoni per creare una cattedra?

✅ (43:51) Vi potete soffermare sulle sanzioni?

✅ (46:21) Se si ordinano le preferenze dando priorità alla ADSS senza specializzazione, se non si seleziona il tipo di sostegno specifico, es. udito o psico-fisico, come si comporta l’algoritmo?

✅ (47:23) Esempio: vinco il concorso straordinario bis ma sono su una cattedra al 30/6 attribuita da GPS. Posso lasciare quest’ultima senza prendere sanzioni per prendere quella al 31/8?

✅ (49:51) Ma quelli che sono nelle GI in 3 fascia devono pure dare queste 150 preferenze?

✅ (50:39) Nella domanda delle 150 preferenze posso mettere di nuovo le 20 scuole inserite per GI?

✅ (51:57) Differenze tra domande Sintetiche e no?

✅ (55:30) Se faccio domanda mettendo come prima preferenza una scuola della primaria e chi è prima di me, 2 persone, una non fa domanda e l’altra fa domanda per la secondaria, io per l’algoritmo sono la prima in GPS I fascia? (56:43) Se indico spezzone orario 7-14 e spunto la casella per chiedere “completamento orario” cosa significa? Che voglio raggiungere il massimo delle ore di spezzone (14) o le 18/20 ore di cattedra?

✅ (59:31) Per chi è stato assunto da Art.59, bisogna compilare 150 scelte?

✅ (01:00:36) Gli insegnanti di sostegno inseriti con riserva per il titolo conseguito all’estero potranno ottenere incarichi di supplenza?

✅ (01:01:34) Lo scorso anno ho visto colleghi avere lo spezzone mai completato. Come si può evitare?

✅ (01:03:22) Come si sceglie la graduatoria sostegno se non si ha il titolo e non si ha neanche il servizio?

✅ (01:04:48) Come facciamo ad accettare incarico da GPS se siamo depennati? Immessi 21/22.

✅ (01:05:51) Con un part time di scuola paritaria pomeridiano si può comunque lavorare in GPS da pubblico?

✅ (01:07:58) Chi non ha superato l’anno di prova da GPS 1 fascia sostegno per congedo 104 può ripeterlo nuovamente? Si deve fare la scelta delle scuole?

✅ (01:11:45) Quest’anno non ho potuto modificare un errore nella compilazione della domanda compilata lo scorso biennio. Ho flaggato art.15 e il mio punteggio è stato valutato a metà. Chiedo se sarà mai possibile correggere questo errore dato che nella compilazione della domanda quest’anno è stato impossibile intervenire.

✅ (01:13:09) Sono interessata a dare la mia disponibilità per il sostegno, di cui seguirò il TFA quest’anno, al momento accedo solo con le CDC A12, A54, A22. Come posso fare per accedere solo per il sostegno e non per le materie specifiche?