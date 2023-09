Supplenze 2023/24, errori a catena: come difendersi? I consigli degli esperti. DIRETTA ore 15,00

Non inizia nel migliore dei modi l’anno scolastico per migliaia di docenti precari. Anche quest’anno infatti, si registrano numerosissime segnalazioni di errori nelle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza, sia da Gae che da Gps, con la pressante richiesta di rifacimento delle convocazioni.

Se da un lato, infatti, la mancata tempestiva cancellazione dalle Gae e dalle Gps dei docenti individuati per l’immissione in ruolo da concorso ha determinato il conferimento di incarichi di supplenza a docenti già immessi in ruolo, con la conseguente “neutralizzazione” della sede disponibile ai fini dell’assegnazione ad altro aspirante a supplenza, dall’altro continua a mietere vittime il meccanismo ad “effetto tagliola” delle “rinunce” previsto dall’OM 112/2022.

Parleremo di questi ed altri problemi sul conferimento delle supplenze per l’a.s. 2023/2024 e come difendersi per rimediare agli errori dell’Amministrazione, in occasione della puntata della Tecnica risponde live di oggi, 5 settembre alle ore 15:00. Ad affrontare gli argomenti e a rispondere alle domande del pubblico, gli esperti di normativa scolastica e diritto scolastico Lucio Ficara e Dino Caudullo, con la conduzione di Daniele Di Frangia.

La diretta sarà come sempre visibile sui canali social Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE