Supplenze Covid prorogate a giugno 2022: la misura è contenuta nella legge di bilancio

Per diverse decine di migliaia di precari c’è una buona notizia.

Nella manovra di bilancio per il 2022 il Governo ha inserito una norma che modifica quanto già previsto dall’articolo 58 del decreto 73/2021 (il cosiddetto “Sostegni bis”)

Il Consiglio dei Ministri ha dato infatti il via libera ad una disposizione con cui vengono prorogati fino a giugno 2022 i contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19.

Per il momento non si sa ancora quale sarà il costo di questa misura ma certamente non sarà inferiore ad 3-400 milioni di euro.

Qualcosa di più si potrà sapere quando avremo a disposizione il testo del provvedimento, per il momento si può solo osservare che la decisione dell’esecutivo va incontro alle richieste che le organizzazioni sindacali hanno avanzato fin dal momento in cui era stato approvato il decreto legge 73.