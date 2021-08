Supplenze da GPS. 5 casi in cui la domanda non viene presa in considerazione

Per gli aspiranti docenti c’è tempo fino alle ore 23,59 del 21 agosto 2021 per fare domanda di supplenza sui posti disponibili e vacanti comunicati dagli Usp in questi giorni a seguito delle immissioni in ruolo. E se si tarda a presentare domanda o se la domanda non viene effettuata in modalità telematica via “Istanze on Line (POLIS)” ma in modalità cartacea? L’istanza del candidato non verrà presa in considerazione.

Sull’argomento il documento ministeriale 242 del 30 luglio è chiaro. Al comma 5 dell’articolo 4 precisa: non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione.

5 casi di esclusione

Ma il termine e la modalità di domanda e i requisiti dell’aspirante docente non sono le uniche questioni che possono comportare l’eventuale esclusione del candidato. Riepiloghiamo dunque tutti i casi in cui il Ministero avverte che non prenderà in considerazione le domande pervenute:

domanda presentata fuori dai termini di scadenza, mancanza dei requisiti richiesti, errata modalità di presentazione della domanda, comunicazione non veritiera delle informazioni del candidato, mancanza di una delle dichiarazioni previste, quali, ad esempio, quella relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Infatti il comma 4 specifica: non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto.

Per tornare sul punto 1-domanda fuori termine, in pratica un ritardo nella presentazione della domanda equivale a una mancata presentazione dell’istanza, che a sua volta comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. Anche la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Questo è quanto stabilisce il Decreto assunzioni da GPS.