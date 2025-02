Risultati prova scritta concorso docenti, lo passa il 56% dei candidati per l’infanzia e il 61% per la primaria – TABELLE CISL SCUOLA

Ieri, 26 febbraio, sono stati diffusi dal ministero dell’Istruzione e del Merito i dati, distinti per regione e tipo di posto, riguardanti il numero di aspiranti che, nella prova scritta dei concorsi PNRR 2 per posti di insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia, hanno conseguito il punteggio di almeno 70/100. Lo riporta Cisl Scuola.

Non si tratta tuttavia di ammissioni all’orale, che sono determinate in ogni singola regione in misura pari al triplo dei posti messi a concorso, fermo restando che la partecipazione alla prova orale è consentita a tutti coloro che condividono lo stesso punteggio dell’ultimo classificato in relazione al numero degli ammissibili.

I dati

In complesso, hanno superato lo scritto:

infanzia posto comune : 10.286 aspiranti (56,7% delle domande), per un totale di 802 posti disponibili;

: aspiranti (56,7% delle domande), per un totale di posti disponibili; infanzia sostegno : 1.031 aspiranti (47,8% delle domande), per un totale di 302 posti;

: aspiranti (47,8% delle domande), per un totale di posti; primaria posto comune : 17.209 aspiranti (61,8% delle domande), per un totale di 3.140 posti;

: aspiranti (61,8% delle domande), per un totale di posti; primaria sostegno: 3.551 aspiranti (55,1% delle domande), per un totale di 4.111 posti.

Concorso docenti primaria sostegno, più posti che candidati

Come abbiamo scritto ieri, da questi dati emerge il fatto che, per quanto riguarda i posti di sostegno nella scuola primaria il numero dei posti a disposizione supera abbondantemente quello dei candidati che hanno superato la prova scritta.

LE TABELLE CON I DATI PER REGIONE

Infanzia posto comune

Infanzia sostegno

Primaria posto comune

Primaria sostegno