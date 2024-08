Supplenze temporanee A.S. 2024/2025: graduatorie d’istituto, interpello e MAD

Ultimate le operazioni delle immissioni in ruolo e l’attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche i dirigenti scolastici individuano i docenti per le supplenze brevi e saltuarie attraverso le graduatorie d’istituto, qualora dovessero trovarsi nella condizione di aver esaurito per una determinata classe di concorso o su posto di sostegno la relativa graduatoria, convocano i docenti delle scuole viciniori e della provincia, esaurite le quali, individuano il docente supplente tramite l’interpello.

Graduatorie d’istituto

Le graduatorie d’istituto, si articolano in tre fasce: la prima, costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che hanno presentato la domanda scegliendo le scuole per la suddetta fascia; la seconda costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che hanno presentato la domanda scegliendo le 20 scuole contestualmente alla domanda d’inserimento nelle GPS; la terza costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che hanno presentato la domanda scegliendo le 20 scuole contestualmente alla domanda d’inserimento nelle GPS.

Interpello

Nel caso in cui i dirigenti scolastici dovessero trovarsi nella condizione di aver esaurita una determinata graduatoria d’istituto per una determinata classe di concorso o posto, procedono alla richiesta di eventuali docenti iscritti nelle graduatorie delle scuole viciniori o comunque nelle scuole della provincia e in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento per i posti comuni di docenti prioritariamente forniti dell’abilitazione e successivamente forniti del titolo di studio; di specializzazione per i posti di sostegno e successivamente del titolo di studio.

MAD

Con l’interpello, previsto dall’art. 13 comma 23 dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024, è stata sostituita la MAD (Messa A Disposizione) da parte dei docenti i quali, in tempo utile, inviavano alle singole istituzioni scolastiche, la propria disponibilità a effettuare supplenze per una determinata cattedra o posto anche se a oggi sembra che alcune scuole stanno procedendo lo stesso a far presentare la domanda di messa a disposizioni da parte dei docenti, certamente, ma è solo una mia opinione, da utilizzare dopo aver messo in atto la procedura dell’interpello e non aver trovato alcun docente disponibile.

Quando usciranno gli interpelli

Molti docenti ci chiedono di conoscere quando saranno pubblicati gli interpelli dalle singole scuole. In merito, considerato che entro agosto, gli UST dovrebbero procedere al conferimento del contratto a tempo determinato per le supplenze fino al 31 agosto e fino al termine delle lezioni, a mio personale parere le singole scuole, dovendo prima operare con le graduatorie d’istituto e con le graduatorie degli istituti viciniori, i primi avvisi d’interpelli potrebbero essere pubblicati tra ottobre e novembre. Fermo restante che si consiglia di verificare con una certa frequenza i siti degli UST tenuti a pubblicare gli avvisi d’interpello delle scuole della provincia.