Svastiche e croci celtiche in un liceo al rientro dalle vacanze, la dirigente denuncia

Svastiche e croci celtiche sono state trovate nella stanza della dirigente scolastica e in un’aula di un liceo di Firenze, disegnate su fogli di carta e su una lavagna. La scoperta è avvenuta al rientro dalle vacanze natalizie.

Secondo quanto riportato da RaiNews, la preside ha denunciato l’episodio ai carabinieri e inviato una comunicazione a studenti, famiglie e personale scolastico, definendo gli atti un’offesa ai valori di rispetto, inclusione e convivenza civile promossi dall’istituto. Nel febbraio 2023, il liceo era già stato teatro di un’aggressione a studenti del Collettivo Sum da parte di militanti di Azione Studentesca, episodio che aveva suscitato una forte reazione cittadina. Per prevenire altri incidenti, la scuola ha richiesto l’installazione di sistemi di allarme e videosorveglianza.

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha condannato l’accaduto e manifestato solidarietà alla comunità scolastica, ribadendo i valori democratici e antifascisti della città. Ha inoltre promesso interventi per rimuovere scritte inneggianti ad Acca Larentia comparse in via Pisana, definite un segnale preoccupante. La sindaca ha sottolineato l’importanza di non abbassare la guardia contro odio e intolleranza, ribadendo che Firenze non tollera azioni che minano i principi fondanti della convivenza civile e democratica.