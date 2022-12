Contratto scuola 2019-21, Flc Cgil annuncia la firma all’Aran: “In arrivo aumenti e arretrati stipendiali a tutto il personale”

Come avevamo preannunciato, la firma del contratto scuola per la parte economica è arrivata nel pomeriggio con l’incontro tra sindacati e Aran. Ne dà l’annuncio la Flc Cgil tramite la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti e il segretario generale Flc Cgil Francesco Sinopoli:

“Nel pomeriggio di oggi, terminate le procedure di controllo, le organizzazioni sindacali e l’Aran hanno sottoscritto in via definitiva il testo del Ccnl del comparto Istruzione e Ricerca sui principali aspetti del trattamento economico per il triennio 2019-2021 del personale”.

“La firma odierna rende definitiva la validità del Ccnl, già a partire da domani 7 dicembre, e consente – proseguono i due dirigenti sindacali – la messa in pagamento degli aumenti e degli arretrati stipendiali dovuti, a titolo di anticipazione, a tutto il personale del comparto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato”.

“La trattativa, a questo punto, deve proseguire con decisione per chiudere la parte normativa e includere nel Ccnl le ulteriori risorse in corso di stanziamento con la prossima legge di Bilancio”, concludono Scacchetti e Sinopoli.