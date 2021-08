Tamponi gratis per i docenti? Ancodis dice no

Tamponi ai docenti non vaccinati, paga la scuola (alias lo Stato, alias noi contribuenti, vaccinati inclusi). Nell’accordo sulla sicurezza anti covid nelle scuole, leggiamo che le scuole utilizzeranno un fondo straordinario “fondo tamponi” per sostenere il costo necessario ad effettuare i tamponi diagnostici per il personale scolastico che NON vuole vaccinarsi.

Questo punto, in particolare, è stato accolto favorevolmente da quasi tutti i sindacati. Per ANCODIS, è stato toccato il fondo. Secondo il Ministro Bianchi e le OO.SS. firmatarie, i cittadini docenti/non docenti e contribuenti che HANNO rispettato le indicazioni di OMS, ISS, CTS, AIFA, Ministero della salute DEVONO contribuire a pagare il tampone ai cittadini, docenti/non docenti, contribuenti che NON intendono rispettare – è un loro legittimo diritto! – le indicazioni di OMS, ISS, CTS, AIFA, Ministero della salute? Si tratta di una beffa che evidenzia ancora una volta la miopia dei politici e dei rappresentanti sindacali protempore…con tutto il rispetto per la storia del sindacato italiano.

Con questa scelta si sottraggono ulteriori risorse che si sarebbero potute destinare a riconoscere un rischio biologico al personale scolastico impegnato nella quotidiana battaglia al virus, a cominciare dal Referente scolastico Covid19.

Questo è il momento della chiarezza, della determinazione e del CORAGGIO! Inoltre, fa rilevare Ancodis, non si tiene conto della complessità della gestione delle procedure organizzative e amministrative in carico agli uffici amministrativi. La scuola e gli operatori scolastici impegnati sul campo di battaglia al Covid19 ringraziano!

Ancodis