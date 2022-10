Tante responsabilità in materia di sicurezza per i presidi: ma i loro stipendi sono molto più bassi rispetto ad altri dirigenti pubblici

Tante responsabilità in materia di sicurezza per i presidi: ma i loro...

Dal report annuale ‘Education at a Glance 2022 – Uno sguardo sull’istruzione’ è emerso che nonostante siano molto più alte rispetto a quelle dei docenti, le retribuzioni dei dirigenti scolastici, rispetto a quelle delle altre dirigenze pubbliche, sono di gran lunga minori. Non bisogna sottovalutare che i presidi, in ogni caso, hanno responsabilità enormi. VAI AL CORSO

Chiunque voglia diventare dirigente scolastico o ha assunto questo ruolo da poco deve necessariamente conoscere il proprio ambito di competenza, i propri diritti, i propri doveri e soprattutto le proprie responsabilità.

Il dirigente scolastico è chiamato a svolgere un ruolo non delegabile rispetto alla normativa in materia di sicurezza. E’ suo compito gestire i rapporti con l’Ente Locale, formare e informare il personale, educare allieve e allievi a prevenire situazioni di rischio e ad assumere comportamenti responsabili. Il corso propone azioni, modelli, suggerimenti strategie che il dirigente scolastico deve attivare per prevenire i rischi e garantire la sicurezza.

I punti su cui i dirigenti scolastici devono essere preparati sono i seguenti:

I rapporti con l’Ente Locale per la gestione dell’edifico scolastico

Valutazione dei rischi in ambito scolastico

Redazione del D.V.R (Documento di Valutazione dei Rischi)

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Incendi: come individuarlo

Il ruolo del Medico competente

Organizzazione della squadra per la sicurezza

La riunione periodica

Gli addetti alla gestione delle emergenze e i preposti

I Dispositivi di protezione Individuale (DPI) necessari al personale scolastico per le svolgimento delle loro mansioni

La formazione e l’informazione per dipendenti e studenti

Il Piano d’Emergenza e le prove di evacuazione

Gli obiettivi che si pone il corso sono:

Conoscere le principali azioni e procedure da porre in essere per garantire la sicurezza a scuola

Sapere organizzare una squadra

Conoscere le procedure per individuare il RSPP e il medico competente

Sapere organizzare la formazione del personale

Sapere gestire l’emergenza

