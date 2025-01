Tassazione separata, cos’è, quando di applica e come si calcola: la scheda di NoiPA

La tassazione separata è un regime fiscale speciale previsto dalla normativa vigente per specifiche tipologie di redditi. La sua finalità principale è evitare un carico fiscale eccessivo per il contribuente, dovuto alla progressività delle aliquote IRPEF, quando si percepiscono redditi “straordinari” come arretrati da lavoro dipendente o il trattamento di fine rapporto (TFR). Si tratta di una misura volta a garantire l’equità fiscale.

Al momento della dichiarazione dei redditi, il contribuente può scegliere il regime ordinario, se più conveniente. Tuttavia, in alcuni casi, come per il TFR, la tassazione separata è obbligatoria e non consente alternative.

Sulla tassazione separata NoiPA in data 20 gennaioha pubblicato una scheda.

Casi di Applicazione

I redditi soggetti a tassazione separata sono elencati nell’art. 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Tra i principali si annoverano:

Trattamenti di fine rapporto (TFR) e relative anticipazioni.

e relative anticipazioni. Arretrati di lavoro dipendente , riferiti ad anni precedenti.

, riferiti ad anni precedenti. Altri redditi arretrati, distribuiti su più anni, come premi o indennità di fine mandato.

Modalità di Calcolo

La tassazione separata viene calcolata dal datore di lavoro, per esempio da NoiPA nel caso dei dipendenti degli Enti Amministrati. Il calcolo si basa sulla media dell’IRPEF versata nei due anni precedenti e viene aggiornato ogni anno durante il conguaglio fiscale.

L’importo calcolato da NoiPA è da considerarsi un acconto. Il conteggio definitivo viene eseguito successivamente dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati forniti attraverso le dichiarazioni fiscali, come il modello 730 o il Modello Unico.