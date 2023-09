Tavola rotonda: “ DDL 236/2022 – Contenuto e riflessioni proposte emendative”

La tavola rotonda, segue le audizioni informali tenutesi nel mese di luglio 2022, presso le Commissioni riunite 7° e 10°, delle associazioni nazionali delle persone con disabilità, degli assistenti.

La fase successiva dell’ Iter del DDL 236/2022, prevede il percorso emendativo.

Durante la fase delle audizioni è emersa la volontà di quasi tutti gli auditi di procedere all’approvazione della legge, apportando, tuttavia, delle modifiche integrative e migliorative al Disegno di legge, affinchè si possa arrivare ad una migliore e più esaustiva possibile legge e successivo decreto attuativo

Anche la FIRST e il Misaac, dal deposito del disegno di legge in Commissione, hanno raccolto nel tempo tante osservazioni, riflessioni e proposte migliorative sia sotto il versante delle famiglie, sia sotto il versante degli assistenti.

Per il detto motivo, la tavola rotonda si pone l’ obiettivo di ragionare, in una visione articolata e complessiva, in relazione alle diverse modalità e contenuti di miglioramento del DDL, nonché dello stesso Decreto attuativo.

Nel fare ciò, non potevamo non organizzare un evento formativo che aprisse il confronto sui detti temi in vista della fase emendativa coinvolgendo, oltre agli esponenti politici, anche i rappresentanti del mondo del lavoro, delle persone con disabilità e degli assistenti, in modo tale da avere una visione quanto più completa possibile dei vari punti di intesa.

All’incontro parteciperanno assistenti all’autonomia e comunicazione, anche diversamente denominati, che provengono da molte parti del territorio Nazionale, pertanto, tale consistente presenza diventa per il MISAAC anche un modo di incontro e confronto tra le diverse anime che esistono all’interno del popolo del Misaac.

L’evento, organizzato dalla FIRST, in collaborazione con il MISAAC, è gratuito, ed è riservato ad un numero massimo di 300 partecipanti. Per partecipare occorre inviare una mail, indicando le generalità, la funzione svolta e l’indicazione dell’evento, all’indirizzo [email protected], entro e non oltre giorno 05.09.2023.