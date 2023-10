Tecnica della Scuola Podcast, scopri le altre due rubriche: “Educazione in Evoluzione” e “Socio-scolasticamente parlando”

La prossima settimana sarà disponibile un nuovo servizio: nasce Tecnica della Scuola Podcast, con notizie e approfondimenti tutti da ascoltare.

Tecnica della Scuola Podcast è un servizio innovativo che va ad aggiungersi alle Live notizie sul nostro canale YouTube e alle breaking news quotidiane, che l’utente può ascoltare comodamente dal proprio cellulare mentre è occupato a fare altro. Ricordiamo che il servizio di breaking news è parte di Tecnica della Scuola Podcast ed è presente anche su diverse piattaforme quali Spotify, Google Podcast e altre.

Le prime due rubriche

In anteprima, dopo avervi presentato le prime due rubriche, vi presentiamo altri due protagonisti dei nostri podcast: Matteo Borri e Francesco Pira.

Matteo Borri è ricercatore presso INDIRE. Le sue ricerche riguardano la costruzione del sapere neurologico e psichiatrico e le applicazioni di tali conoscenze nei recenti modelli di Critical Thinking e di Situated Learning, con uno sguardo ampio rivolto al ruolo che le neuroscienze hanno nell’apprendimento. Storico della scienza, insegna Etica dell’Intelligenza Artificiale presso l’Università telematica degli studi IUL.

Il nome della sua rubrica è “Educazione in Evoluzione“.

Francesco Pira è giornalista e professore associato di sociologia dei processi culturali all’Università di Messina, dove è anche delegato del Rettore alla Comunicazione e Direttore del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per la PA e l’Impresa”. Tra le altre cose è Coordinatore e Responsabile Scientifico per l’Italia del Progetto OIR – Erasmus + e Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Fake News di Confassociazioni. Scrive per diverse testate giornalistiche ed è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il nome della sua rubrica è “Socio-scolasticamente parlando“.

Di cosa si parlerà?

Nei nostri podcast si discuterà di tematiche inerenti alla scuola, all’educazione, alla società, alla didattica di grande interesse per i docenti. Ogni episodio, dell’agevole durata di pochi minuti, conterrà il punto di vista di un esperto su un argomento specifico, che offrirà una prospettiva per analizzarlo.

Alcuni esempi? Intelligenza artificiale, giovani e TikTok, cambiamento climatico.

Quando e dove saranno disponibili gli episodi?

Il servizio sarà disponibile a brevissimo: partiremo il prossimo 11 ottobre con i primi episodi delle rubriche, che si potranno ascoltare direttamente sulla sezione podcast del nostro sito e sulle principali piattaforme di podcasting gratuite.

Non perdere ulteriori informazioni sui podcast della Tecnica della Scuola su protagonisti, argomenti e appuntamenti in arrivo nei prossimi giorni.