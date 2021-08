Tecnologia a scuola: webinar gratuiti per insegnare le competenze del futuro

REKORDATA vi invita ai webinar gratuiti MOU per apprendere l’uso della tecnologia in classe. Ma perché la tecnologia è così importante in ambito scolastico?

Dopo un anno più difficile che mai, finalmente la scuola punta a ripartire sul serio. E la ripartenza, si sa, passa in primis attraverso competenza e formazione. In questi lunghi mesi di lockdown abbiamo avuto modo di conoscere le tecnologie per la DAD e la DDI. Ma la tecnologia a scuola è molto di più.

Con i dispositivi tecnologici per la didattica, infatti, è possibile creare lezioni interattive, insegnare nuove competenze, fare una vera educazione all’uso consapevole degli strumenti digitali.

Apple è da moltissimi anni all’avanguardia nella creazione di soluzioni tecnologiche pensate proprio per l’insegnamento e per l’apprendimento. La stessa Apple ha ideato un vero e proprio ecosistema didattico che comprende, oltre ai dispositivi, numerose App pensate per la scuola e veri e propri curriculum didattici.

L’uso della tecnologia in classe ci permette di insegnare agli alunni le competenze del futuro:

coding

utilizzo di app per video e foto editing

pensiero computazionale

uso consapevole dei dispositivi digitali

educazione all’inclusione… e molto altro!

Il Ministero dell’Istruzione, Apple e l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori hanno siglato alla fine di un protocollo d’intesa per la realizzazione di attività destinate a rinforzare le competenze digitali dei docenti.

REKORDATA, in qualità di Apple Authorised Education Specialist, vi invita a un ciclo di webinar gratuiti che mostrano le applicazioni della tecnologia a scuola, con un approccio focalizzato su ciò che conta davvero: trasmettere competenze ai nostri alunni.

Ogni settimana tanti incontri in cui gli Apple Distinguished Educator, docenti certificati Apple, vi mostreranno straordinarie applicazioni della didattica digitale per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado. Verranno inoltre proposte tante attività immediatamente applicabili in classe per approcciare da subito la didattica interattiva con i propri alunni.

Iscriviti qui: https://www.protocollodintesa.it

Resta aggiornata/o sulle nostre iniziative: https://www.rekordata.it/azienda/#newsletter

PUBBLIREDAZIONALE