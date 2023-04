Telecamera nascosta nel bagno delle studentesse di una scuola superiore di Lucca, la polizia indaga

Un altro fatto anomalo accaduto in una scuola italiana: stavolta si tratta di una microcamera installata nel bagno riservato alle studentesse di un istituto superiore di Lucca, l’Itis Fermi. Subito dopo la scoperta della piccola telecamera, la polizia è stata sollecitata dalla dirigente scolastica ed è immediatamente intervenuta.

Chi potrebbe averla installata?

Gli agenti della questura hanno verificato che non si è purtroppo trattato di un “falso allarme”: la mini-telecamera, dentro la quale però non ci sarebbe stata la scheda per registrare le immagini, era esistente ed è stata anche sequestrata.

La polizia ha nel frattempo subito avviato le indagini per comprendere eventuali immagini riprese e se sono stai mai realizzati dei filmati. Oltre che per risalire a chi può avere installato il dispositivo.

Il precedente nell’ospedale di Empoli

Sempre in Toscana, un anno fa, nella primavera del 2022, fu scoperta una telecamera per spiare le infermiere nelle docce dello spogliatoio dell’ospedale di Empoli.

Lo scorso mese di marzo, al termine delle indagini condotte in quell’occasione dai carabinieri, la procura di Firenze notificò l’avviso di garanzia a tre manutentori di un’azienda esterna all’ospedale che lavora in appalto per la Asl Toscana Centro.