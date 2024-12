Terremoto Caserta, scuole chiuse in vari Comuni: danni in un istituto di Roccamonfina

Terremoto Caserta, scuole chiuse in vari Comuni: danni in un istituto di...

Come sappiamo, una forte scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Ingv questa mattina alle 7,30. L’epicentro nell’alto Casertano, a Roccamonfina per la precisione, con magnitudo di 3.6 a due chilometri di profondità. Lo riportano i principali media come Il Corriere della Sera.

Il sisma è stato avvertito in tutto il napoletano: per fortuna non ci sarebbero vittime o feriti. Le scuole sono state chiuse in seguito alla scossa a Roccamonfina, in provincia di Caserta. Lo ha comunicato il sindaco del comune casertano, Carlo Montefusco, che ha attivato lo stato di emergenza e convocato il Centro Operativo Comunale per fare il punto della situazione. Scuole chiuse anche a Sessa Aurunca.

Avviati i controlli

Come si legge sul profilo Facebook del Comune, “per garantire la sicurezza di tutti e consentire agli uffici preposti di effettuare i rilievi necessari sulle strutture scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di oggi. A breve sarà pubblicata l’ordinanza ufficiale con i dettagli e saranno forniti ulteriori aggiornamenti sull’esito delle verifiche. L’Amministrazione comunale è già al lavoro per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza di tutta la comunità”.

In una scuola di Roccamonfina, come riporta Il Mattino, effettivamente, si sono verificate delle lesioni dei muri e sono caduti pezzi di calcinacci.

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado anche a Carinola, Conca della Campania, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Vairano Patenora, Falciano del Massico, Pietravairano, Teano e Vitulazio.