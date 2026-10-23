Terremoto in Sicilia, scuole evacuate e studenti per strada a Palermo

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata registrata in Sicilia alle 12.19 di oggi, venerdì 23 ottobre. L’epicentro, in mare, al largo della costa tirrenica. La scossa è stata avvertita in gran parte dell’isola, da Palermo a Messina, fino a Catania.

Nel capoluogo dell’isola alcune scuole hanno attivato il piano di evacuazione, facendo uscire in strada studenti e personale scolastico. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La scossa è arrivata circa un’ora dopo una scossa meno forte, registrata sempre al largo del mar Tirreno, non lontano da Alicudi .