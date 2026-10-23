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23.10.2026
Aggiornato alle 13:15

Terremoto in Sicilia, scuole evacuate e studenti per strada a Palermo

Redazione
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Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata registrata in Sicilia alle 12.19 di oggi, venerdì 23 ottobre. L’epicentro, in mare, al largo della costa tirrenica. La scossa è stata avvertita in gran parte dell’isola, da Palermo a Messina, fino a Catania.

Nel capoluogo dell’isola alcune scuole hanno attivato il piano di evacuazione, facendo uscire in strada studenti e personale scolastico. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La scossa è arrivata circa un’ora dopo una scossa meno forte, registrata sempre al largo del mar Tirreno, non lontano da Alicudi .

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