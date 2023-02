Terremoto Turchia e Siria: Unicef, centinaia di migliaia di bambini hanno bisogno di soccorso urgente. Le donazioni

In Turchia il numero totale dei bambini che vivono nelle 10 provincie colpite dai due terremoti era di 4,6 milioni. In Siria sono 2,5 milioni i bambini colpiti.

in Siria: ogni bambino di età inferiore ai 12 anni non ha conosciuto altro che conflitti, violenze o sfollamenti. Alcuni bambini sono stati sfollati sei o sette volte. Più di 1,7 milioni di rifugiati registrati dalla Siria vivono nelle 10 province turche colpite, e si stima che 811.000 di loro siano bambini.

Il timore è, come dichiara James Elder, Portavoce dell’Unicef, che molte migliaia di bambini siano rimasti uccisi, mentre ogni giorno aumentano le notizie sul numero di bambini che soffrono di ipotermia e infezioni respiratorie.

Altrettanto tragica la constatazione che in Siria, visto il catastrofico numero di morti – sempre in aumento – moltissimi bambini hanno perso i genitori, cosicché Unicef sta lavorando con i suoi partner per fornire ai bambini colpiti supporto psicosociale e per la salute mentale.

Per molti di questi bambini – in particolare nelle aree colpite dalla guerra in Siria – si tratta di un trauma su un altro trauma. Chiamatelo trauma composto. Per questi bambini si tratta di un trauma inarrestabile.

Anni di violenza, distruzione e deterioramento delle condizioni economiche hanno reso le condizioni di vita insopportabili. Questa sembra essere l’ultima occasione per la comunità internazionale di mostrare solidarietà a questi milioni di bambini.”

