Test sierologico, deve essere obbligatorio per tutti

I test sierologici per il personale scolastico devono essere obbligatori e non su base volontaria. E’ quanto emerso dal breve sondaggio condotto da La Tecnica della Scuola tramite i propri canali social Facebook e Instagram.

Complessivamente, hanno partecipato al sondaggio quasi 2000 utenti e la maggior parte dei quali ha votato per l’obbligatorietà del test sierologico.

Nel dettaglio, i lettori che hanno partecipato al sondaggio su Facebook sono stati 714: di questi 556 hanno votato si all’obbligo del test sierologico mentre 158 utenti hanno indicato la preferenza del test volontario.

Non molto diverso il risultato emerso dalla rilevazione sul canale Instagram: 950 utenti hanno votato per il test sierologico obbligatorio, mentre i contrari sono stati 301, per un totale di 1251 voti.

Quindi, parliamo di 1506 utenti favorevoli all’obbligo, contro 459 contrari all’obbligo del test.

Test sierologici obbligatori anche per gli studenti

Leggendo i commenti che hanno lasciato alcuni utenti, è emersa contemporaneamente la volontà di estendere i test sierologici anche agli studenti. Proposta in realtà lanciata anche in precedenza: Mario Rusconi, presidente dell’Anp Lazio, in effetti, aveva proposto questa strada: un test sierologico anche agli studenti dal triennio in poi, “data la loro frequenza della movida la sera, ma no siamo stati ascoltati“, conclude Rusconi.

Ma in tanti hanno difficoltà a farlo

Tuttavia, come abbiamo avuto modo di scrivere in precedenza, in realtà sono tantissimi i docenti e il personale Ata che intendono fare il test ma che risultano impossibilitati: molte regioni hanno consegnato in ritardo il kit ai medici di base e in altri casi, invece, sono gli stessi medici che si rifiutano di effettuare i test in quanto, a loro modo di vedere, mancherebbero le condizioni di sicurezza.