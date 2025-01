Tetto di una scuola in ristrutturazione prende fuoco durante i consigli di classe: docenti e alunni in fuga

Tetto di una scuola in ristrutturazione prende fuoco durante i consigli di...

Un incendio oggi, 14 gennaio, è divampato sul tetto di una scuola media di Trieste, su cui è in atto un cantiere. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle quindici. Lo riportano i giornali locali come Il Piccolo.

In quel momento erano in corso le lezioni musicali, il doposcuola e i consigli di classe. Gli alunni sono stati fatti evacuare, insieme a insegnanti e personale scolastico: nessuno è rimasto ferito o intossicato. In tutto sono una ventina le persone fatte uscire dall’edificio.

Le cause

A essere andato a fuoco è il tetto dell’ala su cui è attivo il cantiere. Gli operai stavano lavorando sul tetto, quando ad un tratto i pannelli di copertura hanno preso fuoco, probabilmente per una scintilla. Subito hanno cercato di spegnere le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Personale scolastico spaventato

“Abbiamo visto un gran fumo nero, abbiamo fatto uscire tutti” ha raccontato un’ata trafelata. “Abbiamo evacuato la scuola – spiega un professore -. Noi docenti, con i consigli di classe, ci siamo spostati alla Rossetti. C’era una gran colonna di fumo nero”.

L’incendio, avvenuto nella zona del cantiere, non ha causato fortunatamente danni alla scuola. Le lezioni quindi saranno regolari fin da domani.