Rientro a scuola dopo Natale, tragedia sfiorata: crolla controsoffitto di un istituto, asilo si allaga

Un vera e propria tragedia sfiorata si è consumata oggi, 7 gennaio, giorno in cui in quasi tutte le scuole si riprende l’attività didattica dopo le vacanze di Natale. Come riporta Il Quotidiano di Puglia, tutto è avvenuto in Puglia, a Bisceglie.

Rientro a scuola difficile

In un istituto è crollato un controsoffitto e si è allagata una scuola dell’infanzia. La causa potrebbe essere stato un malfunzionamento di uno scaldabagno che ha provocato un’infiltrazione. I tecnici dell’ufficio tecnico comunale sono al lavoro dalle otto per verificare quanto accaduto.

Oggi festeggiamo per uno scampato pericolo, ma la scuola non ha potuto ospitare le lezioni della scuola dell’infanzia, che è rimasta chiusa con notevoli disagi della comunità scolastica e delle famiglie – scrive su Facebook l’ex sindaco, oggi consigliere comunale di opposizione Francesco Spina”.