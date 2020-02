Tfa sostegno 2020, partecipano i docenti di ruolo

Il ministro Mandredi ha firmato il decreto Tfa sostegno che autorizza i corsi di specializzazione. Il decreto prevede che si attivino quasi 20 mila posti del Tfa sostegno v ciclo, circa sei mila in più rispetto al precedente Tfa sostegno. Una lettrice chiede: “Possono partecipare al prossimo Tfa sostegno anche i docenti di ruolo?”





Tfa sostegno V ciclo, possono partecipare anche i docenti di ruolo

La risposta alla domanda della nostra lettrice è semplice: Certamente, gli insegnanti già in ruolo, possono partecipare al prossimo corso tfa sostegno. Avendo i requisiti per farlo, i docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato possono partecipare e ottenere la specializzazione sostegno.

In base al decreto Tfa sostegno, sappiamo che potranno accedere al corso specializzazione sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria chi possiede il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito:

i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma

sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

Invece, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, servono o l’abilitazione alla classe di concorso o la laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso. A questi requisiti bisogna aggiungere 24 Cfu, crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

I diplomati Itp potranno accedere al corso specializzazione sostegno con il diploma senza l’aggiunta dei 24 Cfu, così come previsto dal decreto 2020, che rimanda al decreto del 2019 in cui si prorogava fino al 2024/2025 il possesso dei nuovi requisiti.

Tfa sostegno 2020, perchè conviene prendere la specializzazione sostegno

La specializzazione sul sostegno per i docenti di ruolo potrebbe essere utile, oltre per avere un arricchimento formativo da spendere in classe con gli alunni disabili e quindi una nuova avventura professionale, anche un’opzione vantaggiosa sia se si volesse partecipare ai prossimi concorsi, sia ai fini della mobilità, con i posti sul sostegno che devono essere occupati da docenti specializzati. In questo modo con il titolo di specializzazione sostegno acquisito si potrà chiedere trasferimento sui posti di sostegno. In questo caso, tuttavia, bisogna ricordare il blocco quinquennale di mobilità riservato al docente di sostegno assunto in ruolo.

Decreto Tfa sostegno: come funziona il corso specializzazione sostegno?

Il decreto Tfa sostegno prevede che si accede al corso di specializzazione previo superamento delle seguenti prove:

test preliminare

una o più prove scritte ovvero pratiche

una prova orale.

Le prove sono predisposte dai singoli atenei.

Tfa sostegno 2020, quando si svolgerà il test preliminare

Le date di svolgimento dei test preliminari del Tfa sostegno v ciclo 2020 sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 2 e 3 aprile 2020.

In particolare, nella mattina del 2 aprile 2020 si svolgeranno le prove per la scuola dell’infanzia, il pomeriggio le prove per la scuola primaria.

La mattina del 3 aprile 2020 si terranno invece le prove per la scuola secondaria I grado, il pomeriggio per la scuola secondaria II grado.

I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio 2021.

Tfa sostegno 2020: i posti

