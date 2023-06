TFA sostegno 2023, come accedono i neolaureati e i precari con 3 anni di supplenze? DIRETTA ore 16

Dopo un’attesa di due mesi finalmente, con il decreto 694/2023, ha preso il via l’VIII ciclo di specializzazione sul sostegno. Al percorso di specializzazione è stata riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti che “abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni, e che abbiano il titolo di studio valido per l’insegnamento.”

La riserva

La riserva di fatto indica l’esonero dei soggetti con tre anni di servizio non tanto un accesso diretto, ma l’esonero dal sostenere la prima delle tre prove previste dall’art 6 comma 2 lettera b) del decreto ministeriale 30 settembre 2011, ma dovranno sostenere una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova orale e nella fase di ammissione al percorso, il ministero invita gli atenei “a tenere nel debito conto “la percentuale di riserva di posti, individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691, per i soggetti che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Neo laureati

Il decreto, inoltre non prende in considerazione i neo laureati i quali a seguito della conversione in legge 79 del decreto 36 del 2022 ha bloccato la possibilità di conseguire i 24 crediti al 31 ottobre del 2022 senza emanare il decreto previsto per il 31 luglio 2022, ciò penalizza i neo laureati i quali, senza averne alcuna colpa, pagano i ritardi della politica che provoca una diversità di trattamento con i docenti ITP i quali possono partecipare senza i 24 crediti. Ciò anche in virtù del fatto che il decreto 44 del 2023 ha eliminato quale titolo per la partecipazione al TFA l’abilitazione all’insegnamento.

Sulle modalità di accesso all’VIII ciclo, sulle riserve previste per i docenti con 3 anni di servizio e sulla problematica dell’esclusione dei neo laureati oggi alle 16,00, si terrà una diretta con la partecipazione di Attilio Varengo della segreteria nazionale della CISL scuola e del nostro collaboratore prof. Salvatore Pappalardo; condurrà l’incontro Daniele Di Frangia.

