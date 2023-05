Tfa sostegno 2023, decreto, bandi e posti: l’attesa è finita – DIRETTA ore 15,30

Sono diverse e rilevanti le novità in arrivo sui corsi in avvio per conseguire la specializzazione come docente di sostegno e assicurarsi uno dei quasi 100 mila posti che ogni inizio d’anno scolastico viene assegnato in supplenza, ma anche per puntare dritto all’immissione in ruolo sia attraverso l’inclusione nelle graduatorie di chi partecipa al concorso sia inserendosi nella I fascia delle Gps riservata proprio agli specializzati.

Tempi, numeri e modalità

L’attesa riguarda sicuramente i tempi di pubblicazione dell’atteso decreto ministeriale che definisce l’organizzazione che porterà all’avvio delle lezioni formative sulla didattica speciale dell’VIII ciclo specializzante.

Come riguarda, di certo il numero, in aumento rispetto al passato, dei posti indicati dal ministero dell’Università e della Ricerca, e quelli che si aggiudicherà ogni ateneo.

Infine, c’è attesa per capire come si andranno a realizzare le modalità di selezione per l’accesso ai prossimi corsi di Tfa Sostegno: rimarranno le stesse della precedente tornata selettiva? Continuerà ad essere ammesso alle prove un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili? Nell’edizione precedente del Tfa furono tre le prove svolte: una prova d’accesso preselettiva, una prova scritta e una prova orale.

Tanti posti riservati

Di sicuro, l’VIII ciclo sarà contrassegnato da una bella fetta di posti riservati (con accesso diretto ai corsi e quindi senza partecipare alla selezione): ad aggiudicarsi questa percentuale ristretta saranno, ad esempio, coloro che erano stati prescelti per il VII ciclo di Tfa sostegno ma poi per vari motivi non hanno terminato il corso e quindi non hanno ottenuto la specializzazione; ma, soprattutto, l’accesso riservato per la prima volta riguarderà chi ha già svolto almeno tre annualità su sostegno senza specializzazione nell’ultimo quinquennio nel sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e la formazione professio­nale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio richiesto per l’insegnamento.

La diretta del 25 maggio su tutte le novità imminenti

Per fornire risposte attendibili su questi punti, La Tecnica della Scuola ha fissato per oggi, giovedì 25 maggio, alle ore 15,30, una diretta su decreto, bandi e posti dell’VIII ciclo di Tfa sostegno: parteciperà la nuova segretaria generale della Flc-Cgil Gianna Fracassi, il nostro direttore responsabile Alessandro Giuliani e l’esperto di normativa scolastica Salvatore Pappalardo. A condurre la diretta sarà il giornalista Daniele Di Frangia.

