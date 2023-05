Tfa Sostegno, prove anni precedenti con soluzioni – SCARICA I QUIZ

Tanti candidati sono in attesa di sapere maggiori novità su quando sarà emanato il bando per l’VIII Ciclo del TFA Sostegno. Secondo le ultime novità, con molta probabilità, la pubblicazione sarà prevista entro il mese di luglio per consentire l’organizzazione dei quesiti alle università e predisporre le prove per il mese di settembre 2023.

Date, decreto e titoli richiesti per accedere

Il decreto dovrebbe contenere oltre ai posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi, le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale.

Requisiti

Tranne modifiche dell’ultima ora, i requisiti per accedere all’VIII ciclo di specializzazione sul sostegno sono diversi per ordine di scuola.

CLICCA QUI PER I REQUISITI PER OGNI ORDINE DI SCUOLA

Per permettere ai candidati di esercitarsi, abbiamo raccolto alcune prove preselettive degli ultimi cicli, di diverse università, che sono scaricabili dall’elenco sottostante.