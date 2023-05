TFA sostegno 2023, ecco quali sono le competenze del docente specializzato

Il decreto 30 settembre 2011 all’art. 2 nel definire le attività previste nel corso di specializzazione sul sostegno, fa specifico riferimento all’allegato A per quanto riguarda il profilo e le competenze che il docente deve possedere, al fine di promuovere il processo inclusivo del soggetto disabile a lui affidato.

Ruolo del docente di sostegno

Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla classe, ove assume la contitolarità, in cui é iscritto un alunno con disabilità e, in quanto contitolare, partecipa alla programmazione educativa e didattica e all’elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli d’interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Funzione del docente di sostegno

Il docente di sostegno, in quanto specializzato, si occupa delle attività educativo-didattiche di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo inclusivo degli alunni con disabilità, offrendo la sua competenza a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo i principi di corresponsabilità e collegialità.

Competenze del docente di sostegno



Il docente di sostegno, al termine del corso della durata di 8 mesi, dovrà aver acquisito quelle conoscenze e quelle competenze che gli consentiranno di promuovere, assieme ai docenti della classe, il processo inclusivo del soggetto disabile:



• Competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia e della didattica speciale;

• Conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità;

• Competenze nell’ambito della pedagogia della relazione d’aiuto;

• Conoscenze e competenze sulle modalità d’interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe e fra questi e la comunità scolastica;

• Competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;

• Approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l’approccio interdisciplinare allo studio dell’interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell’apprendimento dell’essere umano;

• Approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;

• Familiarità e competenza con prassi e metodologie simulative, osservative e sperimentali nell’ambito dell’educazione e della didattica speciale;

• Capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;

• Competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi;

• Competenze didattiche speciali in ambito scientifico, umanistico e antropologico;

• Competenze didattiche negli approcci metacognitivi e cooperativi;

• Competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive;

• Competenze psico-educativo per l’intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;

• Competenze pedagogico – didattiche nella gestione integrata del gruppo classe;

• Competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi;

• Conoscenze in ambito giuridico-normativo sull’integrazione scolastica e sui diritti umani;

• Competenze didattiche con le T.I.C.;

• Competenze di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari;

• Competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti d’individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi;

• Competenza pedagogica nello sviluppo del PEI per il Progetto di Vita;

• Competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche;

• Competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l’approccio ICF dell’OMS.

