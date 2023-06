TFA Sostegno 2023, massimo 10 punti per i titoli valutabili ma le tabelle di valutazione cambiano da Università a Università

Le Università stanno pubblicando, in questi giorni, i bandi relativi all’accesso ai corsi di TFA Sostegno dell’VIII ciclo per il conseguimento della specializzazione sostegno a.a. 2022/2023. I titoli valutabili vengono definiti nel bando dell’università, quindi potrebbero cambiare da università ad università, anche la tabella delle valutazioni è decisa autonomamente dei vari bandi univarsitari. Tali titoli possono valere, per tutte le Università, un massimo dii 10 punti.

Titoli valutabili definiti nei bandi delle Università

È utile ricordare che nei bandi pubblicati dalle singole Università sono indicate anche le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 comma 1 lettera f) del decreto ministeriale 30 settembre 2011, noto come il decreto che definisce i criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

Per fare qualche esempio possiamo dire che esistono Università che danno un massimo di 6 punti ai titoli culturali e un massimo di 4 punti per i titoli di servizio o professionali, altre università prediligono il servizio su sostegno riservando fino ad un massimo di 7 punti e solo 3 punti per i titoli tipo il dottorato di ricerca o i master di II livello.

Si consiglia di leggere con attenzione i bandi

Di norma i titoli devono essere conseguiti entro la scadenza di presentazione della domanda inserita del bando, ma si consiglia di leggere attentamente il bando per tutte le procedure e le tempistiche di presentazione dei titoli culturali e professionali. La nostra testata ha aperto una pagina, sempre in aggiornamento, in cui saranno consultabili tutti i bandi delle Università per il TFA Sostegno 2023.