Tfa Sostegno 2023, pasticcio alla preselettiva all’Università di Cagliari: prova annullata, la nuova data di svolgimento

Circa una settimana fa abbiamo dato notizia di problemi tecnici sorti durante la prova preselettiva somministrata all’Università di Cagliari lo scorso 7 luglio. Come abbiamo spiegato, i 60 quesiti in cui si articolava il test “prevedevano, come unica risposta corretta delle cinque, la prima (contrassegnata dalla lettera A)“.

Oggi, 17 luglio, l’ateneo ha dato finalmente una comunicazione ufficiale a tutti gli aspiranti docenti di sostegno in attesa di notizie. In particolare, è stata comunicata la nuova data di svolgimento della prova e la data della prova scritta per la scuola secondaria di II grado.

Prova preselettiva annullata in autotutela

Ecco il messaggio: “Si comunica che è stata annullata in autotutela la prova preselettiva per la scuola secondaria di II grado svolta in data 7 luglio 2023. Tutti coloro che hanno sostenuto la prova preselettiva il 7 luglio 2023 sono convocati per la ripetizione della stessa il 27 luglio 2023. Si comunica altresì che la prova scritta per la scuola secondaria di II grado si svolgerà nella giornata del 31 luglio 2023. Con successivo avviso verrà pubblicata la sede e l’orario di convocazione dei candidati”.