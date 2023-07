Tfa sostegno 2023, all’Università di Cagliari pasticcio alla preselettiva: la risposta esatta era sempre la prima

Si comunica che, a causa di problemi tecnici nella prova preselettiva, la prova scritta prevista per il giorno 11 luglio 2023 alle ore 15:00 non potrà essere svolta. Nello scusarci per l’inconveniente, si anticipa che verranno fornite ulteriori comunicazioni in merito quanto prima.

Questo è l’avviso pubblicato sul sito dell’Università di Cagliari, in data 11 luglio, in merito ai problemi riscontrati dai candidati che hanno svolto, il 7 luglio scorso, il test preselettivo per il Tfa sostegno per la scuola secondaria di II grado.

Come spiega il docente di linguistica italiana ed ex preside della Facoltà di Lingue, Massimo Arcangeli, in un articolo a sua firma su “La Voce della Scuola”, i 60 quesiti in cui si articolava il test “prevedevano, come unica risposta corretta delle cinque, la prima (contrassegnata dalla lettera A)“.

Si resta ora in attesa di sapere come l’Università intenderà procedere.