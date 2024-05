Tfa sostegno 2024, si parte con infanzia. Domani primaria. Esercitazioni test anni passati

Dal via oggi le preselettive per l’accesso al IX ciclo del percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA).

Oggi, martedì 7 maggio, hanno avuto inizio le prove riguarderanno la scuola dell’infanzia.

Ecco tutte le altre date:

8 maggio, scuola primaria,

9 maggio, scuola secondaria di I grado,

10 maggio, scuola secondaria di II grado.

Alcune Università hanno annullato lo svolgimento delle preselettive, quindi invitiamo il personale interessato a visionare i siti dei singoli Atenei.

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025.

SCARICA IL DECRETO

Per permettere ai candidati di esercitarsi, abbiamo raccolto alcune prove preselettive degli ultimi cicli, di diverse università, che sono scaricabili dall’elenco sottostante.

Per comodità dei nostri lettori, riportiamo di seguito le pagine in cui sono riportate le informazioni sul Tfa sostegno.

ABRUZZO

Università dell’Aquila – BANDO

Università di Chieti e Pescara – BANDO

Università di Teramo – BANDO

BASILICATA

Università della Basilicata – BANDO

CALABRIA

Università della Calabria – BANDO

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Magna Graecia di Catanzaro

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – BANDO – Rettifica del bando

Università di Salerno – BANDO

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna – BANDO –

Università di Ferrara – BANDO

Università di Modena-Reggio Emilia

Università di Parma – BANDO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – BANDO

Università di Trieste – BANDO

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale – BANDO

Università di Roma – Unint – BANDO

Lumsa – BANDO

Università Europea di Roma – BANDO

Università di Roma Tre – BANDO

Università Foro Italico – BANDO

Link Campus University – BANDO

Uni Camillus – BANDO

Università di Roma – Tor Vergata – BANDO

Tuscia – BANDO

LIGURIA

Università di Genova – BANDO

LOMBARDIA

Università di Bergamo – BANDO

Università di Milano La Statale – BANDO

Università di Milano Bicocca – BANDO

Università Cattolica Sacro Cuore – BANDO

MARCHE

Università di Macerata – BANDO

Università di Urbino – BANDO

MOLISE

Università del Molise – BANDO

PIEMONTE

Università di Torino – BANDO

PUGLIA

Università di Bari – BANDO

Università di Foggia – BANDO

Università del Salento – BANDO

SARDEGNA

Università di Cagliari – BANDO

Università di Sassari – BANDO

SICILIA

Università di Catania – BANDO

Università di Enna Kore – BANDO

Università di Messina – BANDO

Università di Palermo – BANDO

TOSCANA

Università di Firenze – BANDO

Università di Pisa – BANDO

Università di Siena – BANDO

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento – BANDO

Libera Università di Bolzano

UMBRIA

Università di Perugia – BANDO

VENETO

Università di Verona – BANDO

Università di Padova – BANDO