TFA sostegno 2025. Saranno avviati sia i corsi straordinari INDIRE sia i corsi ordinari, requisiti

Una nostra lettrice, non avendo i requisiti per partecipare al percorso straordinario per docenti di sostegno, ci ha chiesto se il X ciclo TFA sarà avviato nel 2025. Per rispondere alla nostra lettrice facciamo espresso riferimento al decreto 71 del 2024 convertito in legge 106 dello stesso anno, con il quale è stato disposto l’avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno.

Potenziamento percorsi di specializzazione

Il decreto 71 del maggio 2024 all’art. 6, al fine di sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, ha disposto che fino al 31 dicembre del 2025 saranno attivati dei percorsi straordinari da parte dell’INDIRE affermando che detti percorsi sarebbero svolti “ in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università.”

X ciclo sostegno

Nel tranquillizzare la nostra lettrice, la invitiamo ad aspettare la procedura tecnica necessaria per il bando del X ciclo TFA che dovrebbe avvenire tra la fine del mese di maggio e i primi di giugno da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca, dopo l’autorizzazione dei posti da parte del MEF per il triennio 2025/2027.

Requisiti percorsi INDIRE

1) Docenti che hanno prestato servizio nel medesimo grado d’istruzione, nelle scuole statali e paritarie, su posto di sostegno, per non meno di tre anni scolastici anche non consecutivi negli ultimi 5 anni; escluso l’anno in corso.

2) I docenti che hanno conseguito il titolo all’estero e che hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge e presentano rinuncia a ogni domanda di riconoscimento sul sostegno.

Numero dei posti

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito nell’avviare i percorsi indire fissa il numero dei posti e qualora le domande di partecipazione dovessero eccedere il numero dei posti previsti, l’accesso ai percorsi sarà regolato dal decreto ministeriale.

Profilo per il docente e criteri d’ammissione

In considerazione che i percorsi INDIRE prevedono il conseguimento di almeno trenta crediti formativi, si è in attesa che sia emanato il decreto attuativo, per conoscere non solo il profilo in uscita del docente specializzato, ma anche i contenuti dei crediti formativi, le modalità con cui saranno attivati i percorsi, i costi massimi e come sarà svolto l’esame finale.

Requisiti percorso ordinario

Possono partecipare al percorso ordinario per il conseguimento della specializzazione sul sostegno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli.

• Per la scuola dell’Infanzia e Primaria: Laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale (o di scuola magistrale) conseguito entro l’anno scolastico 2001/02.

• Per scuole Secondarie di I e II grado: Laurea magistrale specifica per una determinata classe di concorso con abilitazione per l’insegnamento nella specifica classe di concorso o Diploma ITP.

Prove previste per l’ammissione al percorso ordinario

Sono ammessi al percorso ordinario di specializzazione sul sostegno i candidati che superano le tre seguenti prove:

• Prova preselettiva a quiz;

• Una o più prove scritte ovvero pratiche;

• Una prova orale.