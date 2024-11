TFA sostegno, ecco il caso di una corsista che non trova la scuola per svolgere l’attività di tirocinante.

La denuncia arriva dalla UIL Scuola di Reggio Calabria che solleva il caso di una loro iscritta, tagliata fuori dal corso del TFA Sostegno perché nessuna scuola del suo territorio la accoglie per fare 300 ore di tirocinio diretto e indiretto, obbligatorie per acquisire il titolo finale di specializzazione sul sostegno.

Tante scuole accreditate ma nessuno disponibilità

Dopo avere superato diverse prove per entrare nella graduatoria per svolgere il TFA per l’anno accademico 2024/2025, una corsista parte a svolgere il percorso di specializzazione per il sostegno di II grado, paga anche la rata di partecipazione al corso, ma non può proseguire perché le viene negato il posto da tirocinante nelle scuole del suo territorio. Stiamo parlando della locride in provincia di Reggio Calabria dove ci sono almeno 4 scuole accreditate dall’USR Calabria a svolgere i tirocini diretti e indiretti per i tirocinanti che si dovranno specializzare su sostegno con questo IX ciclo di TFA.

Eppure il 23 settembre 2024 l’USR Calabria aveva pubblicato un elenco delle scuole accreditate per svolgere il tirocinio su sostegno, in tale elenco figurano l’IIS Mazzone di Roccella Ionica, il Polo Professionale Dea Persefone e Zanotti Bianco che ha sedi su Locri e Gioiosa Jonica, il Polo Liceale Zaleuco, Oliveti-Panetta e Zanotti Bianco che ha sedi a Locri e Gioiosa, il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Mazzini” di Locri. Tutte le scuole del territorio locrese sono state accreditate dall’USR Calabria per consentire ai tirocinanti del TFA di svolgere regolare tirocinio, ma per la suddetta corsista non c’è stata accoglienza da nessuna scuola, si è vista negare un suo diritto allo studio e alla formazione obbligatoria.

La protesta della UIL Scuola reggina è rivolta non solo al caso specifico della corsista esclusa dal tirocinio, ma più ampiamente riferita al fatto che ci sarebbe bisogno di molti più docenti specializzati sul sostegno per coprire le migliaia di posti in deroga che in Calabria vengono ricoperti da personale precario e a volte anche non specializzato. Quindi servirebbero meno ostacoli al conseguimento di un titolo così importante, invece ci tocca vedere casi come questo che accade nella provincia di Reggio Calabria e più precisamente a Locri.

Percorso TFA Sostegno 2024/2025

È importante sapere che come definito dal Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2019, n. 92, art. 3, comma 4, “Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste”. Questo significa che il corsista è chiamato a fare 150 ore di tirocinio diretto e altre 150 ore di tirocinio indiretto, queste ultime 150 ore sono suddivise in 50 ore di rielaborazione con il tutor coordinatore, 25 ore di rielaborazione con il tutor personale e 75 ore delle TIC ovvero dell’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale.

Il tirocinio diretto si svolge in non meno di 5 mesi da ottobre 2024 a giugno 2025 e viene effettuato presso le istituzioni scolastiche possibilmente accreditate dall’USR Regionale. Il corsista è seguito da un tutor scelto tra i docenti dell’istituzione scolastica.

Il tirocinio indiretto si svolge in parte all’Università quando si tratta di visionare il lavoro fatto dai docenti del corso, ma si svolge pure presso l’istituzione scolastica del tutor per rielaborare il percorso fatto dal tirocinante.