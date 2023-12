TFA sostegno IX ciclo, proposte di attivazione dei corsi da parte delle Università entro il 22 gennaio 2024

È ufficialmente partita la macchina organizzativa per l’avvio del IX ciclo del TFA sostegno.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha infatti pubblicato la nota 10584 dell’11 dicembre 2023 relativa al percorso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per l’a.a. 2023/24.

Complessivamente il Ministero del’Economia e delle Finanze, MEF, ha autorizzato 90 mila posti per il triennio 2021-2024. I posti messi a bando nel ciclo precedente sono stati 29.061.

Per l’a.a. 2023/24 le Università possono comunicare al MUR, nell’apposita Banca Dati, il proprio potenziale formativo dal 14 dicembre 2023 al 22 gennaio 2024. Nell’elaborazione del piano dell’offerta formativa gli Atenei dovranno tenere conto anche dei candidati da ammettere in soprannumero, in quanto risultati idonei nelle prove di accesso dell’VIII ciclo, ma non ammessi per il limitato numero di posti.

LA NOTA