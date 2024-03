Tfa Sostegno IX ciclo, pubblicato decreto che autorizza l’avvio dei percorsi: preselettive dal 7 al 10 maggio – PDF

Nella serata di ieri, 29 marzo, è stato pubblicato il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno IX ciclo per l’anno accademico 2023/2024. Si tratta dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Tfa Sostegno IX ciclo, quando si svolgeranno le preselettive?

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;

mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.

I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025.

