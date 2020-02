Tfa sostegno 2020, posso utilizzare la carta del docente: ecco come

I posti a disposizione per il V Ciclo del Tfa Sostegno sono in totale 19.585 fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Le prove di accesso si terranno nei giorni 2 e 3 del prossimo mese di aprile. I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio del 2021.

Potranno accedere e frequentare i corsi anche tutti gli idonei, i vincitori di più procedure e chi ha sospeso la frequenza di precedenti percorsi.

Tfa sostegno, posso utilizzare la carta del docente

Si può utilizzare la carta del docente per il Tfa sostegno? Sì, ma ad alcune condizioni. Ad esempio il bonus 500 euro non si può utilizzare per pagare la tassa per le prove preselettive, mentre si può usufruire della carta del docente solo sul pagamento di immatricolazione al corso e rate successive.

I bandi Tfa sostegno 2020

L’Aquila (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 11 marzo 2020, ore 12:00

Milano Bicocca (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 20 marzo 2020, ore 15:00

Foggia (bando) 100 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 20 marzo 2020, ore 12:00

Napoli Benincasa (bando) 190 euro (tassa di partecipazione), scadenza bando: 23 marzo 2020, ore 12:00

Palermo (bando) 150 euro (tassa di partecipazione), scadenza bando: 16 marzo 2020, ore 12:00

Trento (bando) 150 euro (tassa di partecipazione) scadenza bando: 23 marzo 2020, ore 12:00

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Si consiglia di consultare la presente pagina (con i relativi collegamenti) per rimanere aggiornati su modalità e tempistiche relative all’iscrizione al test di ammissione.

Università dell’Aquila

Università della Basilicata-Potenza

Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

Università di Bologna

Università di Modena

Università di Udine

Lumsa

Università di Roma Tre

Università Europea di Roma

Università di Roma – Tor Vergata

Tuscia

Cassino – Lazio Meridionale

Università di Genova

Università di Bergamo

Università di Milano Bicocca

Università Cattolica Sacro Cuore

Università di Macerata

Università di Urbino

Università del Molise

Università di Torino

Università di Bari

Università di Foggia

Università del Salento

Università di Cagliari

Università di Sassari

Università di Catania

Università di Kore – Enna

Università di Messina

Università di Palermo

Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Trento

Università di Perugia

Università di Verona

Università di Padova

