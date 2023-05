Tfa Sostegno, prove anni precedenti con soluzioni – Primaria

Il decreto ministeriale riguardante l’avvio dell’VIII ciclo per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione (Tfa sostegno), doveva essere emanato entro la fine di marzo 2023. Tuttavia, con molta probabilità, l’emanazione sarà prevista entro il mese di luglio per consentire l’organizzazione dei quesiti alle università e predisporre le prove per il mese di settembre 2023.

A tal proposito, per permettere ai candidati di esercitarsi, abbiamo raccolto alcune prove degli ultimi cicli, di diverse università, che sono scaricabili dall’elenco sottostante.

PRIMARIA

CATANIA

PALERMO

MESSINA

ENNA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

CAGLIARI