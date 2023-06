Tfa sostegno prove anni precedenti con soluzioni

Il decreto del Tfa sostegno VIII ciclo è stato pubblicato. Adesso i candidati sono pronti per prepararsi alle prove preselettive. Come avevamo già preannunciato il 25 maggio, il MUR ha pubblicato l’atteso decreto.

SCARICA IL DECRETO

Per permettere ai candidati di esercitarsi, abbiamo raccolto alcune prove preselettive degli ultimi cicli, di diverse università, che sono scaricabili dall’elenco sottostante.

Date prove

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno. Il calendario in dettaglio prevede:

4 luglio 2023 : prova scuola dell’infanzia

: prova scuola dell’infanzia 5 luglio 2023 : prova scuola primaria

: prova scuola primaria 6 luglio 2023 : prova scuola secondaria di I grado

: prova scuola secondaria di I grado 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

I corsi di preparazione al corso di specializzazione sostegno

