Tfa sostegno VII ciclo: i bandi delle Università [AGGIORNAMENTO: Basilicata e Catanzaro]

Il Ministero dell’Università e della ricerca ha pubblicato il decreto ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 che autorizza, per l’anno accademico 2021-22, l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

I posti autorizzati

Nel provvedimento è prevista l’attribuzione complessiva di n. 25.874 posti, suddivisi tra i vari atenei che hanno presentato la propria offerta formativa e che sono pertanto autorizzati ad attivare i percorsi di formazione.

Gli Atenei che attiveranno i corsi

Al decreto ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 è allegata la Tabella riassuntiva dell’offerta formativa con l’indicazione delle Università che attiveranno i corsi e i posti disponibili suddivisi per grado di scuola.

Le prove

Il decreto stabilisce che le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e da una prova orale e ha indicato le date per lo svolgimento della prova preselettiva per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

Calendario delle preselettive

Questo è il calendario dei test preliminari:

24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;

25 maggio 2022 prove scuola primaria;

26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;

27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

Le pagine delle Università e i bandi

ABRUZZO

Università di Chieti e Pescara – BANDO – domanda entro il 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.776 euro

Università dell’Aquila – BANDO – domanda entro le ore 13 del 3 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.700 euro

Università di Teramo – BANDO – domanda entro le ore 12 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.700 euro

BASILICATA

Università della Basilicata – BANDO – domanda entro il 16 maggio 2022 – contributo preselettiva 120 euro – costo corso 2.760 euro

CALABRIA

Università della Calabria – BANDO – domanda entro le ore 13 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 130,50 euro – costo corso 2.816,50 euro

Università Mediterranea di Reggio Calabria – BANDO – domanda entro le ore 12 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 120 euro – costo corso 3.000 euro

Università Magna Graecia di Catanzaro – BANDO – domanda entroil 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 140 euro – costo corso 2.846 euro

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – BANDO – domanda entro il 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 200 euro – costo corso 4.100 euro

Università di Salerno – BANDO – domanda entro il 6 maggio 2022– contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.300 euro

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna – BANDO – domanda entro le ore 12 del 3 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Ferrara – BANDO – domanda entro le ore 13 del 10 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Modena-Reggio Emilia – BANDO – domanda entro le ore 13.30 del 3 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.052 euro

Università di Parma – BANDO – domanda entro le ore 12 del 6 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – BANDO – domanda entro le ore 14 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 120 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Trieste – BANDO – domanda entro le ore 14 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 120 euro – costo corso 3.016 euro

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale – BANDO – domanda entro il 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Roma – Unint – BANDO – domanda entro il 10 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Lumsa – BANDO – domanda entro il 5 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università Europea di Roma

Università di Roma Tre – BANDO – domanda entro le ore 12 dell’11 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università Foro Italico – BANDO – domanda entro le ore 12 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Link Campus University – BANDO – domanda entro le ore 15 del 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Uni Camillus – BANDO – domanda entro le ore 13 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Roma – Tor Vergata

Tuscia – BANDO – domanda entro le ore 12 dell’11 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

LIGURIA

Università di Genova – BANDO – domanda entro le ore 12 dell’11 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.800 euro

LOMBARDIA

Università di Bergamo – BANDO – domanda entro le ore 12 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.756 euro

Università di Milano La Statale – BANDO – domanda entro il 16 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Milano Bicocca – BANDO – domanda entro le ore 12 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

Università Cattolica Sacro Cuore – BANDO – domanda entro le ore 12 del 10 maggio 2022 – contributo preselettiva 120 euro – costo corso 3.000 euro

MARCHE

Università di Macerata – BANDO – domanda entro le ore 13 del 5 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.900 euro

Università di Urbino – BANDO – domanda entro le ore 12 del 5 maggio 2022 – contributo preselettiva 200 euro – costo corso 2.800 euro

MOLISE

Università del Molise – BANDO – domanda entro le ore 12 del 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.900 euro

PIEMONTE

Università di Torino – BANDO – domanda entro le ore 15 del 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

PUGLIA

Università di Bari – BANDO – domanda entro il 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.800 euro

Università di Foggia – BANDO – domanda entro le ore 12 del 6 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 2.816 euro

Università del Salento – BANDO – domanda entro le ore 12 del 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.800 euro

SARDEGNA

Università di Cagliari – BANDO – domanda entro il 10 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3. 000 euro

Università di Sassari – BANDO – domanda entro le ore 13 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.156 euro

SICILIA

Università di Catania – BANDO – domanda entro le ore 12 del 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.700 euro

Università di Enna Kore – BANDO – domanda entro le ore 18 del 14 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.700 euro

Università di Messina – BANDO – domanda entro il 12 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.700 euro

Università di Palermo – BANDO – domanda entro il 9 maggio 2022 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.700 euro

TOSCANA

Università di Firenze – BANDO – domanda dalle ore 14 del 15 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.500 euro

Università di Pisa – BANDO – domanda dalle ore 13 del 2 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.500 euro

Università di Siena – BANDO – domanda dalle ore 12 del 2 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.500 euro

TRENTINO

Libera Università di Bolzano – BANDO – domanda dalle ore 12 del 5 maggio 2022 – contributo preselettiva 50 euro – costo corso 2.500 euro

Università di Trento – BANDO – domanda entro le ore 12 del 10 maggio 2022 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

UMBRIA

Università di Perugia – BANDO – domanda entro il 6 maggio 2022 – contributo preselettiva 60 euro – costo corso 3.016 euro

VALLE D’AOSTA

Università della Valle d’Aosta – BANDO – domanda dalle ore 12 del 13 maggio 2022 – contributo preselettiva 87 euro – costo corso 2.250-3.400 euro

VENETO

Università di Verona – BANDO – domanda entro il 5 maggio 2022 – contributo preselettiva 110 euro – costo corso 3.439 euro

Università di Padova – BANDO – domanda entro le ore 12 del 2 maggio 2022 – contributo preselettiva 101 euro – costo corso 3.420 euro