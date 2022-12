The Hour of Code 2022: al via l’iniziativa che porta gli studenti a svolgere almeno un’ora di programmazione a scuola

The Hour of Code 2022: al via l’iniziativa che porta gli studenti...

Dal 5 all’11 dicembre si svolgerà in tutto il mondo la Settimana Internazionale dell’Educazione Informatica – Settimana dell’Ora del Codice 2022.

L’Ora del Codice, The Hour of Code, è un’iniziativa nata negli Stati Uniti nel 2013 per far sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un’ora di programmazione.

L’Italia è stata da sempre uno dei paesi al mondo con maggiore partecipazione alle manifestazioni per l’Ora del Codice

L’obiettivo è quello di diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione della moderna società digitale. Capire i principi alla base del funzionamento dei sistemi e della tecnologia informatica è infatti altrettanto importante del capire come funzionano l’elettricità o la cellula; qualunque sia il loro futuro lavoro, è più che mai necessario che gli studenti apprendano questa cultura scientifica, inoltre la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la creatività.

Dal 2013, più di un miliardo e mezzo di studenti hanno partecipato agli eventi dell’Ora del Codice in 180 Paesi, rendendolo uno dei più grandi eventi educativi della storia.

In Italia

In Italia, a partire da settembre 2014 l’iniziativa dell’Ora del Codice è stata proposta a tutte le scuole nell’ambito del progetto Programma il Futuro, con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, efficaci e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell’informatica. L’Italia è uno dei primi Paesi al mondo a sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica attraverso la programmazione, usando strumenti di facile utilizzo e che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del computer.

Al 15 gennaio 2022 il progetto registra 60.492 iscritti, tra cui 39.535 insegnanti di scuola statale, 545 insegnanti di scuola paritaria, 13.058 studenti di età maggiore di 14 anni iscrittisi direttamente con la loro e-mail, complessivamente 7.269 scuole, che svolgono le attività del progetto durante tutto l’anno scolastico.

In Europa e nel mondo

La formazione sugli aspetti culturali-scientifici dell’informatica è obbligatoria da settembre 2014 in tutte le scuole del Regno Unito ed in Francia e Danimarca è nell’agenda del governo. Anche negli Stati Uniti è stato riconosciuto nel dicembre 2015 che l’informatica è un soggetto fondamentale per l’educazione scolastica dalla prima elementare fino all’ultimo anno del liceo (Every Student Succeeds Act, ESSA), la legge principale per l’istruzione pubblica K-12, che ha sostituito la legge “No Child Left Behind”.

Nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), pubblicato a fine ottobre 2015, l’insegnamento del pensiero computazionale diventa parte dei programmi della Scuola Primaria. L’azione 17 del PNSD cita espressamente Programma il Futuro come programma di riferimento per questa attività didattica e indica che ogni studente della scuola elementare dovrà svolgere un corpus annuale di 10 ore su questo tema.

L’Ora del Codice

L’Ora del Codice, consiste nel far svolgere agli studenti un’ora di avviamento all’informatica o nel far seguire a questa prima ora di avviamento uno o più percorsi maggiormente articolati, che approfondiscono i temi dell’informatica, strutturati in funzione del livello di età e di esperienza dello studente. Tutto il materiale disponibile è stato opportunamente adattato alla realtà italiana da parte degli esperti scientifici del CINI-Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (http://consorzio-cini.it ), che oltre a fornire la consulenza scientifica, provvede a reperire tutte le risorse necessarie alla realizzazione del progetto.

Per le classi della scuola primaria si terrà un webinar dedicato il 6 dicembre 2022 alle 10.30, per eseguire alcune attività dell’Ora del Codice, sperimentando in particolare le nuove ambientazioni del Laboratorio dei Personaggi dedicate all’esplorazione spaziale, realizzate in collaborazione con la NASA con immagini del telescopio spaziale James Webb; l’indirizzo per il collegamento è https://webconference.programmailfuturo.it/b/fra-f5q-1kj-h3c (non è necessaria un’iscrizione preventiva).

Si tratta della decima edizione dell’Ora del Codice; l’attività “Ciao mondo – Spazio” sarà alla base di una video lezione interattiva, dedicata alla creazione di un progetto dell’Ora del Codice in collaborazione con gli alunni collegati in videoconferenza da tutte le scuole che vorranno partecipare all’iniziativa.

