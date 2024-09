Tinterpello: l’innovativa piattaforma basata su AI per la consultazione gratuita di tutti gli interpelli per docenti e DSGA

Tinterpello: l’innovativa piattaforma basata su AI per la consultazione gratuita di tutti...

Tinterpello è un servizio innovativo che ottimizza l’incontro tra domanda e offerta di

supplenti nelle scuole, garantendo trasparenza e efficienza. Utilizzando un avanzato motore di ricerca basato su AI con cui raccoglie e analizza gli interpelli da oltre 60.000 siti web scolastici, Tinterpello offre ai docenti la possibilità di monitorare tutte le opportunità di supplenza per più materie e aree geografiche.

L’introduzione degli interpelli comporta una difficoltà tutt’altro che trascurabile: la necessità di monitorare costantemente tutte le opportunità di supplenza attraverso la consultazione di decine o centinaia di siti Web di scuole ed USP.

Tinterpello – il primo servizio italiano di raccolta centralizzata in tempo reale di tutti gli interpelli pubblicati giornalmente dagli USP, USR e scuole consultabili gratuitamente – risolve brillantemente il problema!

Il docente infatti, inserendo una o più classi di concorso, interroga il cuore tecnologico della piattaforma, consentendo al sistema di elaborare una mappa dell’Italia con evidenziate tutte le scuole in cui è presente un interpello per le discipline indicate.

Gli interpelli vengono mostrati con una colorazione diversa a seconda se sono attivi, in procinto di scadere e scaduti. Il docente può filtrare e selezionare gli interpelli di suo interesse e scaricarne il file originario.

A giorni sarà possibile abbonarsi al servizio di notifica personalizzata degli interpelli ed invio automatico della propria candidatura. La visualizzazione su mappa di tutti gli interpelli pubblicati dalle scuole italiane rimarrà comunque gratuita.

Su Tinterpello è inoltre disponibile il servizio Classi di Concorso: a partire dal titolo di studio, è possibile verificare in modo semplice, veloce e gratuito tutte le classi di concorso, le note per accedervi e gli interpelli presenti su tutto il territorio italiano.

