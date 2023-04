Titoli esteri, il ministro ci ripensa, Flc Cgil: “i docenti della II fascia GPS sostegno vanno tutelati”

Si è svolto ieri, martedì 4 aprile, l’incontro tra il ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali per quanto riguarda la travagliata questione delle specializzazioni e delle abilitazioni all’estero. Al momento sembra proprio che ci sia una marcia indietro sulle decisioni prese una settimana fa in cui si era deciso di permettere la collocazione a “pettine” nelle Gps di oltre 11 mila specializzati e abilitati fuori Italia (soprattutto Romania, Bulgaria e Spagna), anche senza lo scioglimento della riserva, permettendo agli stessi candidati di potere accettare le supplenze.

La decisione presa adesso, invece, sarebbe quella di fare accomodare gli abilitati/specializzati all’estero, in attesa del responso sul titolo, in coda alle Graduatorie provinciali per le supplenze.

Flc Cgil: “I docenti della II fascia GPS sostegno vanno tutelati”

Il sindacato della Flc Cgil tramite una nota esprime soddisfazione: “La scelta del ministero di accogliere la nostra richiesta e non modificare l’OM 112 del 6 maggio 2022 è una nostra vittoria. La decisione di intervenire sull’attribuzione dei contratti mediante dispositivo di legge è sicuramente preferibile, ma per noi i docenti della II fascia GPS sostegno vanno tutelati e quindi per gli specializzati all’estero in attesa di riconoscimento occorre prevedere un inserimento in coda alla II fascia”.

“La volontà di ripetere le assunzioni da GPS I fascia sostegno risponde a una nostra precisa richiesta – continua la nota – che abbiamo sostenuto in varie sedi già a partire dalla Legge di bilancio. Per cui bene questa decisione, occorre definire il provvedimento come misura a regime, ovvero che si ripeta con stabilità nel tempo ogni anno. Sulle procedure di valutazione dei titoli esteri occorre agire con tempestività e su questo abbiamo chiesto che l’intervento legislativo sia chiaro: l’accesso ai contratti in attesa di riconoscimento deve essere una misura circoscritta ad un arco temporale di massimo 1 anno. Poi la valutazione dei titoli esteri va portata a compimento”.