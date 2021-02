Toolbox, la cassetta degli attrezzi per godersi il web senza rischi

Insegnanti, genitori & figli… attrezziamoci! È questo l’invito di Fondazione Carolina che in occasione del Safer Internet Day lancia insieme a Pepita LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI per rendere migliore e sicura l’esperienza in rete.

Per la Giornata Internazionale per la Sicurezza in Rete Fondazione Carolina ha preparato un regalo dedicato a docenti, educatori, genitori: uno strumento per dialogare con bambini e ragazzi sulla tematica della sicurezza online.

Che cos’è la #Toolbox

Il kit, ideato per minori delle scuole primarie e secondarie, sia di primo che secondo grado, è una vera cassetta degli attrezzi: la #TOOLBOX.

Gli operatori di Fondazione Carolina, insieme agli educatori di Pepita, hanno immaginato e realizzato per la Fondazione Carolina un gioco che i ragazzi possono fare in classe e in casa. Ogni oggetto della cassetta ha un valore educativo:

la livella dell’empatia,

la pinza della responsabilità,

la colla dei social

E la cassetta contiene tutto ciò che serve per essere attrezzati nei confronti della vita online dei nostri ragazzi e renderli sempre più protetti e consapevoli.

“Sono molti i genitori che ci chiedono se controllare il telefono dei figli – ha spiegato Ivano Zoppi, Segretario Generale Fondazione Carolina e Presidente di Pepita – Se consentire loro di avere uno smartphone già alle elementari o aspettare qualche anno in più, con il timore di poterne condizionare la socialità e le relazioni con i compagni. Famiglie intrappolate dallo smartworking e con l’incubo della DAD. In questo contesto abbiamo pensato al gioco”.

Le attività sono state ideate dal Team di Fondazione Carolina in collaborazione con Pepita, per far riflettere sui comportamenti adottati online e sulle loro conseguenze, per far comprendere l’importanza di ricevere delle regole per vivere sicuri anche nell’ambiente virtuale.

Perché è utile conoscere le regole del web

Obiettivo finale è rendere consapevoli di queste regole non solo i ragazzi ma anche i genitori e i loro educatori e docenti.

“Paure, timori e luoghi comuni si accavallano – prosegue Zoppi – nella speranza di trovare un antidoto, un codice, un amuleto che protegga contro l’adolescenza e i suoi effetti collaterali. La realtà è che non servono espedienti, non ci sono trucchi o scorciatoie, occorre stringere un patto educativo e insieme proseguire verso la meta”.

La pandemia ci ha reso ancora più connessi, forse per necessità. Eppure, le distanze sembrano aumentare. Già 500 anni fa il poeta inglese, John Donne, scriveva: “Nessun uomo è un’isola”.

Ecco perché, allora come oggi, dobbiamo realizzare nuovi ponti. Un ponte che ci porti a dialogare con le nuove generazioni, che possano attraversare tutti gli adulti con responsabilità educativa. Per costruire il nostro futuro, però, abbiamo bisogno degli strumenti giusti. Di una “cassetta degli attrezzi” fatta di regole, progetti e competenze.

Nasce così da una collaborazione tra Pepita e Fondazione Carolina l’idea di crearne una speciale che permette di fare manutenzione alla presenza online e lanciano la campagna #TOOLBOX, rivolta alle famiglie, alle scuole e ai ragazzi. Sono loro a doverci dire di cosa hanno bisogno per affrontare le piccole grandi sfide dell’adolescenza. E se proprio non si aprono, a volte basta un sorriso per abbassare le difese, alzare lo sguardo dagli schermi e tornare a guardarsi negli occhi.

Per ricevere i materiali, attivare le proprie classi e iniziare a giocare a casa, è possibile scrivere a [email protected].

I partecipanti potranno poi inviare a Fondazione Carolina l’immagine della loro #toolbox: le più “funzionali” saranno condivise sulle nostre pagine social!

pubbliredazionale